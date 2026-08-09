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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados del Dorado Noche: último sorteo hoy, domingo 9 de agosto de 2026, números ganadores

Resultados del Dorado Noche: último sorteo hoy, domingo 9 de agosto de 2026, números ganadores

Consulte aquí el resultado del Dorado Noche de hoy 9 de agosto de 2026 y conozca cómo reclamar los premios del popular chance en Bogotá y Cundinamarca.

Resultado Dorado Noche.
Resultado Dorado Noche. Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

El chance Dorado Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo, operado por Paga Todo, permite participar con distintas combinaciones numéricas y ofrece premios que varían según el tipo de apuesta realizada.

Con opciones para jugar desde una hasta cuatro cifras, Dorado Noche se ha consolidado como una de las alternativas más populares entre quienes revisan diariamente los resultados de los chances en Colombia, especialmente durante fines de semana y días festivos.

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Resultado del Dorado Noche hoy 9 de agosto de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 9 de agosto fue: 9125 - 0, una combinación clave para quienes participaron.

  • Dos últimas cifras: 25
  • Tres últimas cifras: 125
  • La quinta: 0
Resultado Dorado noche.

Cómo se juega Dorado Noche

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Para participar, los jugadores deben elegir un número y apostar a diferentes modalidades disponibles. El objetivo es acertar el resultado oficial del sorteo, ya sea en orden exacto o en combinaciones parciales, dependiendo de la apuesta seleccionada.

Las modalidades disponibles son:

  • 4 cifras directo

    El participante gana si acierta las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

  • 4 cifras combinado

    Premia a quienes coincidan con las cuatro cifras sin importar el orden.

  • 3 últimas cifras directo

    La apuesta consiste en acertar las tres cifras finales exactamente como salen en el sorteo.

  • 3 últimas cifras combinado

    Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.

  • 2 últimas cifras o pata

    Se enfoca en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

  • 1 cifra o uña

    El premio se obtiene acertando solo la última cifra del resultado.

Premios del chance Dorado Noche

Los pagos dependen de la modalidad elegida y del valor apostado por cada jugador. Según la información de Paga Todo, estos son algunos de los premios establecidos:

  • 4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.
  • 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor jugado.
  • 1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Horarios oficiales del sorteo

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Dorado Noche realiza sus sorteos los fines de semana y días festivos en los siguientes horarios:

  • Sábados: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.

Los resultados también pueden consultarse en puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.

Requisitos para reclamar premios

La empresa operadora indicó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado correctamente.
  • Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.
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