Sinuano Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

Sinuano Día es uno de los más populares de la Costa Caribe colombiana. Cuenta con miles de participantes, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde los apostadores siguen diariamente sus resultados.

Resultado del Sinuano Día hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 11 de noviembre de 2026 es el 4499 - 3.

Número ganador: 4499

Dos últimas cifras: 99

Tres últimas cifras: 499

Quinta balota: 3

Los participantes pueden comprobar sus apuestas una vez se publiquen los resultados oficiales. Para confirmar si un tiquete fue ganador, se recomienda consultar los canales autorizados o acudir a un punto de venta.

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¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso del sorteo.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el mismo orden del resultado ganador.

Estas son las principales opciones:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden en que fueron sorteadas.

acertar las dos últimas cifras en el orden en que fueron sorteadas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos para validar la apuesta.

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Documentos fundamentales:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.

solo se deben presentar los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar toda la documentación básica y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de la persona que registró el tiquete.

Los ganadores deben verificar que la documentación esté completa y que el tiquete se encuentre en buen estado para facilitar el proceso de validación y cobro.