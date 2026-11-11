Caribeña Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

Caribeña Día se mantiene entre las modalidades de chance tradicionales y más consultadas en Colombia. Sus sorteos diarios y la publicación de los resultados permiten que los participantes verifiquen sus apuestas después de cada jornada.

Resultado del Caribeña Día hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 11 de noviembre de 2026 es el 0756 - 7.

Número ganador: 0756

Dos últimas cifras: 56

Tres últimas cifras: 756

Quinta balota: 7



Los jugadores deben comprobar sus tiquetes una vez se conozcan los resultados oficiales. Para hacerlo, pueden acudir a los puntos de venta autorizados o consultar los canales oficiales.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales se publican poco después de la jornada, lo que permite a los apostadores verificar si acertaron las cifras seleccionadas.

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¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

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Estas son las principales opciones:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten participar con diferentes tipos de jugadas, cuyos premios varían según la modalidad y el resultado obtenido.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

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El valor de las apuestas permite que los jugadores participen de acuerdo con su presupuesto. Los montos establecidos son:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Caribeña Día, el ganador debe presentar el tiquete y los documentos de identificación requeridos. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos de lunes a sábado, varias modalidades de apuesta y diferentes opciones para reclamar los premios, Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de chance consultados por los colombianos.