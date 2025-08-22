Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 22 de agosto de 2025 de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la Costa Caribe colombiana, con gran presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Se trata de un juego de suerte en el que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes, 22 de agosto de 2025 es el 5571 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5571

Dos últimas cifras: 71

Tres últimas cifras: 571

La quinta: 9

Desde 2025, los jugadores cuentan con la posibilidad de apostar por una quinta balota o número adicional, el cual incrementa las probabilidades de obtener premios más altos.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado se publica después de las 2:30 p.m.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios ajustados al nivel de dificultad:

Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos obligatorios para cualquier premio:

Tiquete original, sin enmendaduras ni tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (medido en UVT):