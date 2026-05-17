Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

Sinuano Día es uno de los juegos de chance más populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada día, miles de personas siguen este sorteo con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y llevarse uno de los premios disponibles.



Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 17 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, Sinuano Día incluyó la modalidad de “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las posibilidades de ganar al acertar simultáneamente otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números apostados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Los jugadores pueden participar en distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.

Publicidad

Documentos fundamentales:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio: