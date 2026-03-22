Sinuano Día: resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana, con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su frecuencia diaria y facilidad de juego lo han convertido en una alternativa popular entre quienes buscan probar suerte.



Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 22 de marzo de 2026 es el xxxx.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con las demás cifras.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Cada jornada, miles de apostadores siguen atentos el resultado.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados están disponibles poco después a través de los canales oficiales y puntos autorizados.

Cómo se juega el chance

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Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

