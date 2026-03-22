Sinuano Día: resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

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El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana, con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su frecuencia diaria y facilidad de juego lo han convertido en una alternativa popular entre quienes buscan probar suerte.
El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 22 de marzo de 2026 es el xxxx.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con las demás cifras.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Cada jornada, miles de apostadores siguen atentos el resultado.
El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados están disponibles poco después a través de los canales oficiales y puntos autorizados.
Cómo se juega el chance
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Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:
El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el monto (en UVT):