Sinuano Día resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y seguidos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad abarca departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores prueban su suerte diariamente.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la condición de que los números elegidos coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial. Mire aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves, 21 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el 2025, los apostadores también tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que aumenta las posibilidades de obtener mayores premios si se acierta de manera simultánea con otras cifras.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m.. Los resultados se pueden consultar minutos después de realizado el juego.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta que definen el valor del premio según las cifras acertadas y el orden en que aparezcan:

Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acierta las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: Acierta la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio del chance es necesario presentar algunos documentos básicos. Dependiendo del monto del premio, pueden requerirse requisitos adicionales:



Documentos fundamentales (para cualquier premio):

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio: