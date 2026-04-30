Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 30 de abril de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como una de las opciones de juego más populares en la región Caribe de Colombia, gracias a su dinámica diaria y a la facilidad con la que los participantes pueden acceder a los resultados oficiales



Resultado del Sinuano Día hoy, jueves 30 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este jueves 30 de abril de 2026 fue el: 4317 - 7 . La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador: 4317

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 317

La quinta: 7

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., un horario que ya es ampliamente reconocido por los jugadores habituales. Tras la realización del sorteo, los resultados oficiales son difundidos en cuestión de minutos a través de canales autorizados y puntos de venta. Esto permite que los apostadores verifiquen sus números de forma ágil, segura y confiable, sin largas esperas.



Modalidades de juego del Sinuano Día

Uno de los factores que explica la alta participación en este chance es la variedad de modalidades disponibles, las cuales se adaptan tanto a jugadores experimentados como a quienes prefieren apuestas más sencillas. Cada opción ofrece diferentes niveles de dificultad y premios, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador.

Entre las principales modalidades del Sinuano Día se destacan:



4 cifras directo (superpleno): requiere acertar el número completo en el orden exacto, lo que representa uno de los premios más altos.

4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden, aumentando las probabilidades de ganar.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: el jugador acierta las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): basta con acertar la última cifra del resultado.

Gracias a esta diversidad, los usuarios pueden elegir entre apuestas de mayor riesgo con premios más elevados o alternativas más simples que incrementan las probabilidades de acierto.



Consulta de resultados del chance Sinuano Día

La consulta de los resultados del Sinuano Día es un proceso sencillo. Una vez finalizado el sorteo, los números ganadores son publicados rápidamente en plataformas autorizadas y en los puntos de venta oficiales. Esta inmediatez es uno de los aspectos más valorados por los jugadores, quienes pueden confirmar sus resultados casi en tiempo real.



Además, la disponibilidad de múltiples canales garantiza transparencia en la información y evita confusiones entre los apostadores.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso para reclamar premios en el Sinuano Día depende del monto obtenido. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre deben presentarse para validar el pago:



El tiquete original en buen estado, sin tachones ni alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

A partir de allí, los requisitos varían según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador debe completar el formulario SIPLAFT directamente en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con un máximo de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Un juego de azar con alta frecuencia y fácil acceso

El Sinuano Día destaca por su frecuencia diaria, lo que brinda a los jugadores múltiples oportunidades para participar a lo largo de la semana. Sumado a esto, la claridad en sus reglas, la variedad de modalidades y la rapidez en la publicación de resultados lo convierten en una de las alternativas más consultadas en el ámbito del chance en Colombia.

Para quienes siguen de cerca los resultados del chance Sinuano Día, conocer tanto el horario del sorteo como las opciones de juego y los requisitos de cobro resulta clave para aprovechar al máximo esta modalidad de apuesta.

