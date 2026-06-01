Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores siguen diariamente los resultados de este sorteo.

Número ganador del chance Sinuano Día hoy lunes 1 de junio de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

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Desde 2025, este juego incorporó una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar las posibilidades de obtener mayores premios cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.

Sinuano Día permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo y son publicados por los canales autorizados.

Cómo se juega el chance

Los participantes pueden elegir entre distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar premios depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos:

Documentos básicos:

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Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Para premios inferiores a 48 UVT, únicamente se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los requisitos anteriores, será necesario diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.

Para premios superiores a 182 UVT, el ganador deberá presentar también una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.