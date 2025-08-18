Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 18 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos más reconocidos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su trayectoria lo ha posicionado como una de las opciones favoritas de los apostadores, gracias a sus montos accesibles y la posibilidad de llevarse premios significativos.

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes, 18 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y sus resultados oficiales se publican a partir de las 2:30 p. m.. Los jugadores pueden consultarlos tanto en línea como en los puntos de venta autorizados.



Modalidades de apuesta

El Sinuano Día ofrece distintas formas de jugar, lo que amplía las oportunidades de ganar según la cantidad de cifras elegidas y el orden en el que salgan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras directo (pata): coincidencia exacta con las dos últimas cifras.

Una cifra directo (uña): acierto de la última cifra.

Un dato importante es que, desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos al combinarse con los resultados principales.



Valor de la apuesta

Este chance es atractivo porque permite participar con montos flexibles, lo que lo hace accesible a diferentes tipos de apostadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso para cobrar un premio depende del valor ganado, pero siempre será indispensable presentar la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria (con vigencia máxima de 30 días y a nombre del ganador).

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo estimado de ocho días hábiles.