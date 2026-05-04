Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos de la Costa Caribe colombiana, con amplia participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 4 de mayo de 2026 es el xxxx. La recomendación para los jugadores es verificar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador:xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, este juego permite incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora a través de los canales autorizados.

Se trata de una modalidad de chance en la que los apostadores pueden jugar desde $500 hasta $25.000. Para obtener premio, los números apostados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso de reclamación depende del valor ganado, aunque siempre hay documentos básicos que deben presentarse.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de antelación y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.