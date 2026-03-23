Sinuano Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana, con presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su frecuencia diaria y la facilidad para participar lo han consolidado como una opción habitual entre quienes buscan probar suerte.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 23 de marzo

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 23 de marzo de 2026 es el en minutos.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó una “quinta balota” o número adicional, una alternativa que permite aumentar las posibilidades de obtener premios más altos cuando se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados suelen publicarse minutos después a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso de reclamación varía según el valor del premio, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

