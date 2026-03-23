Sinuano Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

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El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana, con presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su frecuencia diaria y la facilidad para participar lo han consolidado como una opción habitual entre quienes buscan probar suerte.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 23 de marzo de 2026 es el en minutos.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, el juego incorporó una “quinta balota” o número adicional, una alternativa que permite aumentar las posibilidades de obtener premios más altos cuando se acierta junto con las demás cifras.
El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados suelen publicarse minutos después a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados.
El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El proceso de reclamación varía según el valor del premio, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el monto (en UVT):