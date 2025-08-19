Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este chance ofrece la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que las cifras elegidas coincidan en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes, 19 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde 2025 los jugadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras seleccionadas.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días, y sus resultados se publican después de las 2:30 p.m..



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de juego que permiten ganar según el número de cifras acertadas y el orden en que estas coincidan con el sorteo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Reclamar un premio del Sinuano Día requiere presentar algunos documentos básicos y, dependiendo del monto, otros adicionales.

Documentos fundamentales:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (medido en UVT):

