Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, martes 24 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana, con presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su sorteo diario y la facilidad para participar lo convierten en una alternativa frecuente para quienes buscan tentar la suerte.



Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 24 de marzo

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 24 de marzo de 2026 es el en minutos.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó una “quinta balota”, un número adicional que amplía las opciones de ganar premios más altos cuando se acierta en combinación con las demás cifras, lo que ha incrementado el interés entre los apostadores.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados suelen darse a conocer pocos minutos después a través de los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados.



Cómo se juega el chance

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta, que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentación adicional según el monto (en UVT):

