Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, martes 24 de marzo de 2026

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El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana, con presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su sorteo diario y la facilidad para participar lo convierten en una alternativa frecuente para quienes buscan tentar la suerte.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 24 de marzo de 2026 es el en minutos.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, este juego incorporó una “quinta balota”, un número adicional que amplía las opciones de ganar premios más altos cuando se acierta en combinación con las demás cifras, lo que ha incrementado el interés entre los apostadores.
El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados suelen darse a conocer pocos minutos después a través de los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados.
El juego cuenta con varias modalidades de apuesta, que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
Documentos fundamentales:
Documentación adicional según el monto (en UVT):