Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa destacándose como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana. Sus sorteos diarios y la rápida publicación de resultados oficiales hacen que miles de jugadores estén atentos cada tarde para conocer si su número fue el ganador.

Resultado del Sinuano Día hoy, martes 26 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 26 de mayo de 2026 es (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a los jugadores a verificar su tiquete en puntos autorizados para confirmar oficialmente cualquier premio obtenido.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La entidad organizadora recomienda a los apostadores verificar el resultado únicamente en medios autorizados y conservar el tiquete en buen estado para cualquier proceso de reclamación.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Una vez finaliza el sorteo, los números ganadores son publicados en plataformas oficiales y establecimientos autorizados, permitiendo a los jugadores consultar rápidamente si obtuvieron algún premio.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

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Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

consiste en acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: las cifras pueden coincidir en cualquier posición.

las cifras pueden coincidir en cualquier posición. 2 cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras exactas.

se deben acertar las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Estas alternativas permiten a los jugadores elegir entre apuestas de mayor premio o modalidades con más posibilidades de acierto.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso para cobrar un premio puede variar según el monto ganado. Sin embargo, en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, también podrían solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En los premios de mayor valor, el pago suele realizarse mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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Gracias a sus sorteos diarios, variedad de modalidades y facilidad para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las opciones de chance preferidas por miles de apostadores en Colombia.