Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo reúne diariamente a miles de apostadores que buscan acertar el número ganador y obtener uno de los premios disponibles.

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 4 de agosto de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete adquirido corresponde al resultado ganador.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x



Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras requeridas.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para obtener un premio, el jugador debe acertar las cifras en el mismo orden en el que aparecen en el resultado oficial del sorteo, de izquierda a derecha.

A qué hora juega Sinuano Día

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El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m., momento en el que se publica el número ganador correspondiente a la jornada.

Cómo se juega el chance Sinuano Día

Los jugadores pueden elegir diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Combinado tres cifras: se gana al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

se gana al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: permite ganar al acertar la última cifra del resultado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

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El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que deben presentarse en todos los casos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

