Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo. Los jugadores también tienen la opción de seguir el sorteo en vivo.

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles, 20 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con una novedad: la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días, y sus resultados se pueden consultar después de las 2:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar algunos documentos esenciales:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (según UVT):

