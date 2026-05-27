Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa ganando protagonismo entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de personas consultan cada tarde las cifras oficiales con la expectativa de acertar el número ganador.

La frecuencia de sus sorteos y la rapidez con la que se publican los resultados han convertido este chance en uno de los más seguidos por los apostadores del país.

Resultado del Sinuano Día hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Día para este miércoles 27 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los apostadores podrán verificar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La entidad organizadora recomienda revisar el resultado únicamente en canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para cualquier trámite de reclamación.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Una vez concluye el sorteo, las cifras ganadoras son publicadas en plataformas oficiales y puntos autorizados para que los jugadores consulten rápidamente si resultaron favorecidos.

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Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a distintos estilos de juego y niveles de riesgo. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Modalidades de juego



4 cifras directo o superpleno: consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

consiste en acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier posición.

permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier posición. 3 cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden correcto.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: las cifras pueden coincidir sin importar el orden.

las cifras pueden coincidir sin importar el orden. 2 cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras exactas.

se deben acertar las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Estas opciones permiten que los jugadores elijan entre apuestas con mayores premios o modalidades con más posibilidades de acierto.

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Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso de cobro puede variar según el valor del premio obtenido. Sin embargo, existen documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Para premios de mayor valor, el pago generalmente se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y procesos de reclamación accesibles, el Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances preferidos por miles de jugadores en Colombia.