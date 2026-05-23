Sinuano día, resultado del último sorteo hoy sabado 23 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad para verificar los resultados oficiales en cuestión de minutos, miles de apostadores consultan cada jornada si resultaron ganadores.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 23 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este sábado 23 de mayo de 2026 fue el (en minutos) La organización felicitó a los ganadores e invitó a los jugadores a confirmar el resultado en puntos autorizados para validar correctamente cualquier premio obtenido.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Luego de cada jornada, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los jugadores revisar rápidamente si acertaron su apuesta.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptadas a distintos estilos de juego y niveles de riesgo. El premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial.

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Entre las opciones más populares se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten elegir entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso para cobrar un premio depende del monto ganado. Sin embargo, en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día continúa siendo una de las opciones de chance más populares entre los apostadores colombianos.