Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana, con alta participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su mecánica sencilla y la posibilidad de apostar con diferentes montos lo convierten en una opción frecuente para quienes buscan resultados rápidos y fáciles de consultar.



Resultado del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 25 de abril de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita una verificación rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y un proceso claro para el cobro de premios, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en la región Caribe del país.