Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 1 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, impulsado por su frecuencia diaria y la facilidad con la que los usuarios pueden verificar los resultados.



Resultado del Sinuano Día hoy, viernes 1 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este viernes 1 de mayo de 2026 fue el 4871 - 6. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador: 4871

Dos últimas cifras: 71

Tres últimas cifras: 871

La quinta: 6

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores comprobar de manera rápida y confiable si su número resultó ganador.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con diversas modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas modalidades permiten a los jugadores optar por premios más altos o aumentar sus probabilidades de acierto mediante apuestas más simples.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de reclamación de premios varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos: el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras; el documento de identidad original; y una fotocopia legible del mismo.

Los requisitos cambian de acuerdo con el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples formas de jugar y un proceso claro para el cobro de premios, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las opciones más atractivas para los apostadores en la región Caribe colombiana.