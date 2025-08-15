Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en la emoción de apostar y en la posibilidad de ganar con apuestas desde tan solo $500 y hasta $25.000.

En este juego, para llevarse el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes, 15 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden sumar a su apuesta la quinta balota o número adicional, que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos si se acierta junto con las cifras principales.

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días y el resultado se publica después de las 2:30 p.m..

Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:

Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

El proceso varía según el valor del premio, pero siempre es obligatorio presentar:

Publicidad

Documentos fundamentales:

Tiquete original diligenciado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):