Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 21 de marzo de 2026

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El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. A diario, miles de personas revisan los resultados con la ilusión de acertar y obtener alguno de los premios que ofrece este sorteo, reconocido por su constancia y amplia participación.
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 21 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Este sorteo se realiza todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden consultar si resultaron ganadores. La regularidad en la divulgación ha sido clave para mantener la confianza de los participantes.
El Sinuano Día ofrece diferentes formas de jugar, lo que permite adaptarse a distintos presupuestos y estrategias.
Las principales modalidades son:
Cada modalidad tiene probabilidades y premios distintos, lo que amplía las opciones para los jugadores.
Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es su accesibilidad.
Los valores autorizados son:
Esto permite la participación de un público amplio, desde apuestas sencillas hasta montos más altos.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de pago.
Documentos básicos
Requisitos según el monto
Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT.
Mayores a 182 UVT: se requiere certificación bancaria y el pago se realiza por transferencia en aproximadamente ocho días hábiles.
Con estas condiciones, el Sinuano Día se mantiene como una opción frecuente entre los juegos de azar en Colombia, gracias a su facilidad de acceso, variedad de apuestas y cumplimiento en la entrega de resultados.