Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. A diario, miles de personas revisan los resultados con la ilusión de acertar y obtener alguno de los premios que ofrece este sorteo, reconocido por su constancia y amplia participación.



Número ganador del Sinuano Día hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 21 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

Este sorteo se realiza todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden consultar si resultaron ganadores. La regularidad en la divulgación ha sido clave para mantener la confianza de los participantes.

Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes formas de jugar, lo que permite adaptarse a distintos presupuestos y estrategias.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden.

acertar las tres últimas cifras en orden. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata) : acertar las dos últimas cifras.

: acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Cada modalidad tiene probabilidades y premios distintos, lo que amplía las opciones para los jugadores.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es su accesibilidad.

Los valores autorizados son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Esto permite la participación de un público amplio, desde apuestas sencillas hasta montos más altos.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de pago.



Documentos básicos



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento

Requisitos según el monto

Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: se requiere certificación bancaria y el pago se realiza por transferencia en aproximadamente ocho días hábiles.

Con estas condiciones, el Sinuano Día se mantiene como una opción frecuente entre los juegos de azar en Colombia, gracias a su facilidad de acceso, variedad de apuestas y cumplimiento en la entrega de resultados.

