Sinuano Noche, resultado del sorteo hoy lunes 19 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana. Después de cada sorteo, los participantes revisan los resultados oficiales para comprobar si sus números coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, desde aquellas que requieren acertar las cuatro cifras del resultado hasta opciones en las que basta con coincidir con los últimos números. Además, desde 2025 incluye la quinta balota, una cifra adicional dentro de la dinámica del sorteo.

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Resultado del Sinuano Noche hoy, lunes 19 de octubre de 2026

El número ganador del Sinuano Noche de este lunes 19 de octubre de 2026 fue



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los participantes pueden comparar estos números con los registrados en sus tiquetes y consultar los canales oficiales o los puntos de venta autorizados para verificar si obtuvieron algún premio.

¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota corresponde a una cifra adicional que acompaña el resultado principal del Sinuano Noche. Esta modalidad fue incorporada durante 2025 y amplió las alternativas disponibles para los participantes.



Su resultado se suma a las modalidades tradicionales del juego y puede representar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo dominical del Sinuano Noche está programado para las 8:30 p. m. No obstante, la información de referencia señala que los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

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Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que cada participante decida jugar.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diferentes alternativas de participación, determinadas por la cantidad de cifras que deben acertarse y el orden en que aparecen.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: requiere coincidir con las tres últimas cifras, sin importar su orden.

requiere coincidir con las tres últimas cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Para reclamar un premio del Sinuano Noche, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador. Los requisitos pueden variar dependiendo del valor del premio obtenido.

Documentos básicos



Tiquete original debidamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con una antigüedad máxima de 30 días.

El Sinuano Noche mantiene diferentes modalidades para los participantes de la región Caribe y otras zonas de Colombia. Revisar el resultado oficial y conocer las condiciones de cada apuesta permite comprobar los tiquetes y determinar los requisitos necesarios para reclamar los premios correspondientes.