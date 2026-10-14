Sinuano Noche: resultado del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Cada jornada, miles de participantes están pendientes de los resultados oficiales del Sinuano Noche para comprobar si acertaron alguna de las combinaciones ganadoras. Además, la quinta balota, incorporada en 2025, ofrece una alternativa adicional dentro de las opciones disponibles para los jugadores.

¿Cuál fue el número ganador del Sinuano Noche hoy?

El resultado del sorteo del chance Sinuano Noche de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el XXXX. Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para verificar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los participantes deben comparar las cifras de su tiquete con el resultado oficial para determinar si su apuesta fue ganadora.

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¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

Una de las novedades que ha despertado interés entre los jugadores es la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

Esta modalidad, incorporada durante 2025, amplía las opciones de participación y permite acceder a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones establecidas y existe coincidencia con la selección realizada por el apostador.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El chance Sinuano Noche realiza sorteos todos los días. Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada y el monto que deseen jugar.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El juego ofrece diferentes alternativas, de acuerdo con la cantidad de cifras que se quieran acertar y el orden en el que aparecen en el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

gana quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica exigida por el operador.

Documentos obligatorios:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se requiere únicamente la documentación básica.

se requiere únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos habituales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Los resultados oficiales permiten confirmar si una apuesta fue ganadora y adelantar el trámite correspondiente. Por ello, los participantes deben conservar el tiquete original y verificar las condiciones de cobro vigentes antes de reclamar el premio.