Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 24 de mayo de 2026

En la Costa Caribe colombiana, la consulta de los resultados de Sinuano Noche es una práctica habitual para miles de jugadores que siguen este chance a diario. Su alta popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico se explica por la variedad de modalidades de juego y las distintas oportunidades de premio que ofrece.

Con el paso del tiempo, el sorteo ha incorporado nuevas dinámicas que buscan ampliar las probabilidades de acierto para los apostadores frecuentes.

Número ganador de Sinuano Noche 24 de mayo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 24 de mayo de 2026, el número ganador del chance Sinuano Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Quinta balota en Sinuano Noche: una opción adicional

Desde 2025, Sinuano Noche incluye la modalidad de quinta balota o número adicional. Esta alternativa funciona como un complemento del resultado principal del sorteo y permite acceder a premios adicionales cuando coincide con las cifras jugadas.

Esta innovación ha fortalecido el interés en el juego, al ampliar las combinaciones posibles dentro de cada apuesta.

Horario del sorteo Sinuano Noche

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El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del monto que decidan invertir en cada jugada.

Modalidades de apuesta de Sinuano Noche

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El chance ofrece diferentes opciones para participar según la estrategia y el número de cifras que el jugador quiera acertar.

Cuatro cifras directo o superpleno

El jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo

Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras

Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier posición.

Dos cifras o pata

La apuesta se centra en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña

El participante gana si coincide solo la última cifra del resultado sorteado.

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Requisitos para reclamar premios de Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los ganadores.

Los documentos necesarios son:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

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Premios menores a 48 UVT

Solo se requiere la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos principales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

También es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.