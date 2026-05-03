Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 3 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche mantiene su lugar como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe, gracias a su realización diaria y a la rapidez con la que los jugadores pueden verificar los resultados. Cada jornada, miles de apostadores revisan si su número coincide con el ganador.



Resultado del Sinuano Noche hoy, 3 de mayo de 2026

En el sorteo correspondiente a este domingo 3 de mayo de 2026, el número ganador del Sinuano Noche fue: 6037 - 0. Como es habitual, se recomienda a los jugadores validar su tiquete en un punto autorizado para confirmar cualquier premio.



Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 037

La quinta: 0

Hora del sorteo Sinuano Noche

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una alternativa constante para quienes participan en el chance. Los resultados suelen publicarse después de las 10:30 p. m., momento en el que los usuarios pueden consultar los números oficiales en canales autorizados.



Cómo jugar Sinuano Noche

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los jugadores deben seleccionar un número y definir la modalidad de apuesta, con valores que van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, ajustándose a distintos presupuestos.

Entre las principales formas de jugar se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo o combinado: acertar las tres últimas cifras

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden

1 cifra (uña): acertar la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre mayores premios o probabilidades de acierto más altas.

El chance Sinuano Noche también está disponible en plataformas digitales autorizadas. Este servicio opera bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia y garantiza la transparencia del proceso.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Sinuano Noche

Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

