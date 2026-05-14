Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 14 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Gracias a sus sorteos diarios y a las diferentes modalidades de apuesta disponibles, este chance mantiene el interés de miles de jugadores que cada noche esperan conocer las cifras ganadoras y la posibilidad de obtener premios en efectivo.



Resultado del Sinuano Noche del 14 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Noche de este jueves 14 de mayo de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Las autoridades recomiendan a los participantes revisar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de finalizar la transmisión.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir con el resultado oficial respetando el orden exigido en cada apuesta.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Uno de los aspectos que ha mantenido la popularidad de este chance es la variedad de opciones disponibles para jugar.



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

el jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: l a apuesta gana cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

a apuesta gana cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier posición.

premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata: el premio se obtiene acertando las dos últimas cifras exactas.

el premio se obtiene acertando las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: la apuesta resulta ganadora si coincide únicamente la última cifra del sorteo.

¿Cómo reclamar premios del Sinuano Noche?

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para cualquier reclamación.

Documentos básicos necesarios



Todos los ganadores deben presentar:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

