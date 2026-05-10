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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chance Sinuano Noche, resultados del sorteo hoy domingo 10 de mayo de 2026

Chance Sinuano Noche, resultados del sorteo hoy domingo 10 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy domingo 10 de mayo de 2026.

sinuano noche (2).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de may, 2026

El chance Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más populares de la región Caribe colombiana, gracias a sus sorteos diarios y a las múltiples posibilidades de apuesta que ofrece a los jugadores. Cada noche, miles de personas revisan el resultado oficial con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener premios en efectivo.

Este tradicional juego de azar mantiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los aficionados al chance en Colombia.

Resultado del Sinuano Noche del 8 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Noche de este domingo 10 de mayo de 2026 fue el número: 6967 - 0. Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.
Estos fueron los resultados del sorteo:

  • Dos últimas cifras: 67
  • Tres últimas cifras: 967
  • Quinta balota: 0
Sinuano Noche (57).png

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., y los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar la transmisión.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir con el resultado oficial y respetar el orden exigido en cada tipo de apuesta.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Uno de los aspectos que mantiene la popularidad del Sinuano Noche es la variedad de modalidades disponibles, permitiendo que cada jugador escoja la estrategia que prefiera.

  • Cuatro cifras directo o superpleno

    El participante debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

  • Combinado de cuatro cifras

    La apuesta gana si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

  • Tres cifras directo

    Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

  • Combinado de tres cifras

    Premia a quienes logran acertar las tres últimas cifras en cualquier posición.

  • Dos cifras o pata

    Se obtiene premio acertando las dos últimas cifras exactas.

  • Una cifra o uña

    La apuesta resulta ganadora cuando coincide únicamente la última cifra del sorteo.

¿Cómo reclamar premios del Sinuano Noche?

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para cualquier reclamación.

Documentos básicos necesarios

Todos los ganadores deben presentar:

  • Tiquete original correctamente diligenciado y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT

    Solo requieren la presentación de los documentos básicos.

  • Premios entre 48 y 181 UVT

    Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto autorizado.

  • Premios superiores a 182 UVT

    También será obligatorio presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular registrado en el tiquete ganador.

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