Chance Sinuano Noche, resultados del sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los chances más reconocidos en la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores consultan el resultado oficial de este sorteo, que mantiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar y Magdalena gracias a sus sorteos diarios y múltiples formas de apuesta.



Resultado del Sinuano Noche del 8 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Noche de este sábado 9 de mayo de 2026 fue el número: 6897 - 1. Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.

Estos fueron los resultados del sorteo:



Dos últimas cifras: 97

Tres últimas cifras: 897

Quinta balota: 1

Horario del sorteo Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., y los resultados oficiales suelen publicarse minutos después de la transmisión.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida por cada participante. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir con el resultado oficial en el orden establecido.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Este chance ofrece varias opciones de apuesta, permitiendo a los jugadores escoger la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno El participante debe acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado de cuatro cifras Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo Consiste en acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado de tres cifras Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier posición.

Dos cifras o pata Se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña La apuesta gana cuando coincide únicamente la última cifra del sorteo.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para cualquier reclamación.



Documentos básicos necesarios

Tiquete original correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el monto del premio

Premios menores a 48 UVT Solo requieren la presentación de los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT Además de la documentación básica, se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT También es obligatorio presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular registrado en el tiquete ganador.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y opciones de premio para distintos niveles de acierto, el Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia.

