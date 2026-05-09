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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chance Sinuano Noche, resultados del sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

Chance Sinuano Noche, resultados del sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy sábado 9 de mayo de 2026.

Sinuano Noche
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los chances más reconocidos en la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores consultan el resultado oficial de este sorteo, que mantiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar y Magdalena gracias a sus sorteos diarios y múltiples formas de apuesta.

Resultado del Sinuano Noche del 8 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Noche de este sábado 9 de mayo de 2026 fue el número: 6897 - 1. Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.

Estos fueron los resultados del sorteo:

  • Dos últimas cifras: 97
  • Tres últimas cifras: 897
  • Quinta balota: 1
Sinuano Noche (56).png

Horario del sorteo Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., y los resultados oficiales suelen publicarse minutos después de la transmisión.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida por cada participante. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir con el resultado oficial en el orden establecido.

Modalidades de juego del Sinuano Noche

Este chance ofrece varias opciones de apuesta, permitiendo a los jugadores escoger la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.

  • Cuatro cifras directo o superpleno

    El participante debe acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

  • Combinado de cuatro cifras

    Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

  • Tres cifras directo

    Consiste en acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

  • Combinado de tres cifras

    Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier posición.

  • Dos cifras o pata

    Se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras exactas.

  • Una cifra o uña

    La apuesta gana cuando coincide únicamente la última cifra del sorteo.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para cualquier reclamación.

Documentos básicos necesarios

  • Tiquete original correctamente diligenciado y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el monto del premio

  • Premios menores a 48 UVT

    Solo requieren la presentación de los documentos básicos.

  • Premios entre 48 y 181 UVT

    Además de la documentación básica, se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto autorizado.

  • Premios superiores a 182 UVT

    También es obligatorio presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular registrado en el tiquete ganador.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y opciones de premio para distintos niveles de acierto, el Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia.

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