Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 4 de junio de 2026

El Chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de apostadores esperan los resultados oficiales con la ilusión de acertar las combinaciones ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional sorteo.

Número ganador del Chance Sinuano Noche del 4 de junio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el jueves 4 de junio de 2026, la combinación ganadora fue:

Los detalles del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

El juego mantiene una importante participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, donde miles de personas realizan apuestas diariamente. Para verificar si una apuesta fue ganadora, se recomienda comparar cuidadosamente los números registrados en el tiquete original con los resultados oficiales publicados por el operador autorizado.

La quinta balota gana relevancia entre los jugadores

Una de las novedades más destacadas incorporadas al Chance Sinuano durante 2025 fue la implementación de la llamada quinta balota o número adicional. Este complemento al resultado principal permite acceder a nuevas posibilidades de premio para quienes logran acertar dicha cifra.



La modalidad ha despertado un mayor interés entre los apostadores habituales, ya que amplía las combinaciones posibles y ofrece oportunidades adicionales de ganar en cada sorteo.



¿A qué hora se juega el Chance Sinuano Noche?

El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen invertir.

Modalidades de apuesta disponibles

El Chance Sinuano Noche ofrece diferentes opciones para que cada jugador seleccione la que mejor se adapte a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas. Combinado de cuatro cifras: Permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden en el que aparezcan.

Permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial. Combinado de tres cifras: Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, independientemente de su posición.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, independientemente de su posición. Dos cifras o pata: Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: Premia a quienes logran acertar únicamente la última cifra del resultado sorteado.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El proceso para reclamar los premios varía según el monto obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con unos requisitos básicos.

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Documentos obligatorios

Para cobrar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Documentos por premios



Premios menores a 48 UVT: Solo se requiere presentar la documentación básica exigida por el operador.

Solo se requiere presentar la documentación básica exigida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos habituales, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Además de los documentos habituales, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: Se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días para completar el proceso de pago.

Un juego que mantiene su popularidad

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Sinuano Noche sigue siendo una de las alternativas favoritas para los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Cada jornada, miles de personas consultan los resultados con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores.