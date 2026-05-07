Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Cada noche, miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen atentamente el resultado oficial de este tradicional sorteo, reconocido por su frecuencia diaria y facilidad para participar.



Resultado del Sinuano Noche del 7 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Noche de este jueves 7 de mayo de 2026 fue el XXXX. Los jugadores que participaron en el sorteo deben verificar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Los resultados oficiales quedaron así:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad de quinta balota o número adicional, una opción que permite incrementar las ganancias cuando coincide junto con otras cifras acertadas del sorteo.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. y los resultados oficiales suelen publicarse minutos después.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para obtener un premio, las cifras apostadas deben coincidir con el resultado oficial en el orden correspondiente.

Cómo se juega el chance Sinuano Noche

Sinuano Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cada una con opciones de premio según la cantidad de cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado de tres cifras : acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio de Sinuano Noche

El proceso de reclamación depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para cualquier premio.



Documentos básicos

Tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado

Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT : además se debe diligenciar el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

: además se debe diligenciar el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular del tiquete.

En premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.