Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 18 de mayo de 2026

Miles de jugadores en la región Caribe y otras zonas de Colombia siguen cada noche los resultados del Sinuano Noche, uno de los chances más reconocidos del país por sus sorteos diarios y las distintas posibilidades de ganar premios en efectivo. Este juego de azar continúa siendo una de las opciones favoritas entre quienes buscan probar suerte con diferentes modalidades de apuesta.

Además, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios para evitar inconvenientes.

Resultado del Sinuano Noche del 18 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Noche de este lunes, 18 de mayo de 2026 fue: (en minutos)



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de finalizar la transmisión.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada por el jugador.

Para ganar, los números apostados deben coincidir con el resultado oficial y respetar el orden establecido en cada tipo de apuesta.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

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Uno de los factores que mantiene la popularidad del Sinuano Noche es la variedad de opciones disponibles para participar.



Cuatro cifras directo o superpleno

El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.



El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras

La apuesta gana cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.



La apuesta gana cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden. Tres cifras directo

Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.



Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier posición.



Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata

El premio se obtiene acertando las dos últimas cifras exactas.



El premio se obtiene acertando las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña

La apuesta resulta ganadora si coincide únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar premios del Sinuano Noche?

El proceso de cobro depende del valor del premio ganado, aunque existen documentos obligatorios para cualquier reclamación.

Documentos básicos necesarios

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Todos los ganadores deben presentar:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio