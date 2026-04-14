Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2025

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. Su dinámica diaria mantiene la expectativa de miles de jugadores que revisan constantemente los resultados oficiales con la ilusión de acertar la combinación ganadora. Este juego tiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde se ha convertido en una referencia dentro del mercado del chance.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 14 de abril de 2026

En el sorteo más reciente, realizado el 14 de abril de 2026, el resultado oficial del Sinuano Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los únicos válidos para la verificación y pago de premios.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una opción constante para los aficionados a los juegos de azar. Por lo general, los resultados se publican después de las 10:30 p. m., momento en el que aumenta significativamente la consulta por parte de los apostadores.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

La mecánica de este chance es sencilla y accesible. Para participar, el jugador debe elegir un número y definir la modalidad de apuesta de su preferencia.

El valor de las apuestas suele oscilar entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta facilidad ha sido clave para su crecimiento y popularidad en Colombia.



Modalidades de apuesta

El Sinuano Noche ofrece distintas formas de jugar, adaptándose a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar el número exacto en el orden correcto

: acertar el número exacto en el orden correcto Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto

acertar las tres últimas cifras en orden exacto Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición

acertar esas cifras en cualquier posición Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras

acertar las dos últimas cifras Una cifra o uña: acertar el último dígito

Esta variedad amplía las posibilidades de juego y brinda mayor flexibilidad a los participantes.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

Actualmente, es posible jugar Sinuano Noche en línea de forma segura a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, encargada de supervisar estas actividades en el país.

El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en un operador oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales

Elegir el número, la modalidad y el sorteo

Confirmar la apuesta y guardar el comprobante

Este sistema permite participar desde cualquier lugar de Colombia de manera práctica y segura.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, es indispensable cumplir con ciertos requisitos dentro de los plazos establecidos.



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: solo documentación básica

solo documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estas condiciones es fundamental para garantizar el pago del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Algunos de los resultados recientes de este sorteo son:



13 de abril de 2026 : 6327 - 1.

: 6327 - 1. 12 de abril de 2026: 6324 - 9

6324 - 9 10 de abril de 2026: 2290

2290 9 de abril de 2026: 2995 - 9

El seguimiento constante de estos resultados permite a los jugadores mantenerse informados y analizar el comportamiento de este popular juego de azar en Colombia.