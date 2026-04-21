Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana, impulsado por su frecuencia diaria y la expectativa constante de miles de apostadores. En el sorteo realizado el martes 21 de abril de 2026, el resultado oficial fue XXXX, una combinación que rápidamente llamó la atención de los jugadores.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta: 5

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los únicos válidos al momento de verificar premios.



Hora del sorteo Sinuano Noche

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro del mercado de apuestas en Colombia. Por lo general, los resultados se publican después de las 10:30 p. m., horario en el que aumenta considerablemente la consulta por parte de los usuarios.

Cómo jugar Sinuano Noche en Colombia

Participar en este chance es un proceso sencillo. Los jugadores deben elegir un número y definir la modalidad de apuesta según su preferencia. El valor de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, lo que permite el acceso a distintos presupuestos y explica su alta popularidad.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece diferentes opciones que se adaptan a varios niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

acierto de las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acierto en cualquier posición

acierto en cualquier posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto del último dígito

Esta variedad permite a los jugadores ajustar su estrategia según sus probabilidades de acierto.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea de forma legal

La digitalización ha facilitado el acceso a este sorteo. Actualmente, se puede participar a través de plataformas autorizadas por Coljuegos siguiendo estos pasos:



Registro en un operador legal

Validación de identidad

Recarga de saldo (PSE, transferencias o billeteras digitales)

Selección del número y modalidad

Confirmación de la apuesta

Este sistema garantiza una experiencia segura y regulada desde cualquier lugar del país.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Noche es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formato SIPLAFT

diligenciar formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estas condiciones permite realizar el proceso de pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



20 de abril de 2026: 0087 - 5

0087 - 5 19 de abril de 2026: 2478 - 6

2478 - 6 18 de abril de 2026: 6768 - 4

6768 - 4 17 de abril de 2026: 4752 - 7

El seguimiento de estos resultados permite a los jugadores analizar tendencias y tomar decisiones más informadas al momento de apostar.