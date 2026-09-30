Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

El chance Sinuano Noche es uno de los sorteos que concentra la atención de los jugadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, los participantes consultan el resultado oficial para comprobar si sus números coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

Número ganador del Sinuano Noche del miércoles 30 de septiembre de 2026

En el sorteo realizado el martes 29 de septiembre de 2026, el número ganador del Sinuano Noche fue:

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Estos fueron los resultados principales:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los jugadores pueden verificar el resultado a través de los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.

La quinta balota del Sinuano Noche

La quinta balota es una de las novedades que ha llamado la atención de los participantes del Sinuano Noche. Esta cifra adicional complementa el resultado principal de cada sorteo.



La modalidad fue incorporada en 2025 y permite acceder a nuevas posibilidades de premio cuando la quinta balota coincide con la selección realizada por el jugador. Por esta razón, se ha convertido en una alternativa de interés para quienes participan habitualmente en este chance.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sorteos todos los días. Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

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El valor de las apuestas puede ir desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que decida jugar cada participante.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El chance cuenta con diferentes alternativas de juego:



Cuatro cifras directo o superpleno: gana cuando las cuatro cifras coinciden exactamente y en el mismo orden con el número sorteado.

gana cuando las cuatro cifras coinciden exactamente y en el mismo orden con el número sorteado. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de tres cifras: premia cuando se aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

premia cuando se aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende de su valor. Sin embargo, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador autorizado.

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Documentos necesarios

Para realizar el proceso de reclamación se debe presentar:



Tiquete original , debidamente diligenciado y sin tachaduras.

, debidamente diligenciado y sin tachaduras. Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica solicitada por el operador.

se debe presentar la documentación básica solicitada por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos habituales, es necesario diligenciar el en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días.

El Sinuano Noche mantiene sus sorteos diarios y diferentes modalidades de apuesta, mientras que la incorporación de la quinta balota amplió las opciones disponibles para los participantes que consultan cada noche los resultados del chance.