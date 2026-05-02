Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más seguidos en la región Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria y a la facilidad para consultar resultados en cuestión de minutos. Este juego de azar mantiene el interés de miles de apostadores que buscan verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 2 de mayo de 2026

En el sorteo correspondiente a este sábado 2 de mayo de 2026, el número ganador del Sinuano Noche fue en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores validar su tiquete en un punto autorizado para confirmar cualquier premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una opción constante para los apostadores. Sus resultados suelen estar disponibles después de las 10:30 p. m., momento en el que los participantes pueden consultar si su apuesta fue acertada a través de canales autorizados.



Cómo jugar el chance Sinuano Noche

La mecánica de este juego es sencilla y accesible. Para participar, los jugadores deben elegir un número y definir el tipo de apuesta, con valores que van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos.

Entre las principales modalidades de juego se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo o combinado: acertar las tres últimas cifras

acertar las tres últimas cifras 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden

acertar las dos últimas cifras en orden 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Juego en línea y regulación

El Sinuano Noche también puede jugarse en plataformas digitales autorizadas, bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia. Este control garantiza transparencia y seguridad en cada sorteo.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Los requisitos varían según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: solo se requieren documentos básicos

solo se requieren documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Sinuano Noche

Quienes siguen este sorteo suelen revisar resultados anteriores como referencia. Estos son algunos de los más recientes:



2 de mayo de 2026: 2708 - 9

2708 - 9 30 de abril de 2026: 2658

2658 29 de abril de 2026: 6599

6599 28 de abril de 2026: 2649

2649 27 de abril de 2026: 6057

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para el cobro de premios, el Sinuano Noche se mantiene como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.