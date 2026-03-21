Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 21 de marzo de 2026

El Sinuano Noche se posiciona como uno de los juegos de chance más seguidos en la región Caribe de Colombia, donde diariamente miles de apostadores esperan conocer el resultado oficial. Departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico concentran gran parte de los jugadores que participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 21 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 21 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días del año, lo que garantiza oportunidades constantes para los participantes. El resultado oficial se publica en horario nocturno, generalmente después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión.

A partir de ese momento, los jugadores pueden consultar las cifras ganadoras y verificar si su apuesta resultó premiada. Conocer este horario resulta clave para quienes siguen el sorteo de manera frecuente.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Una de las principales características de este chance es la diversidad de modalidades disponibles, lo que permite a los usuarios elegir cómo participar según su presupuesto y estrategia. El valor de las apuestas suele oscilar entre $500 y $25.000, facilitando el acceso a distintos perfiles de jugadores.

Las modalidades más utilizadas incluyen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia de las tres últimas cifras en orden

Combinado tres cifras: acierto en cualquier posición

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra o uña: acierto del último dígito

Esta variedad permite ajustar el nivel de riesgo y las posibilidades de ganar según las preferencias de cada participante.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El avance de las plataformas digitales ha permitido que el Sinuano Noche también pueda jugarse en línea a través de operadores autorizados en Colombia. Estas plataformas están reguladas por Coljuegos, lo que garantiza un entorno seguro para los usuarios.

El proceso para participar en línea incluye:



Registrarse en una plataforma autorizada

Verificar la identidad

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales

Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad

Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital

Esta modalidad facilita el acceso al juego sin necesidad de acudir a puntos físicos.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Para reclamar un premio, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por los operadores:



Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar el documento de identidad junto con su copia

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse condiciones adicionales:



Menores a 48 UVT: requisitos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estos lineamientos es fundamental para garantizar el pago del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados más recientes del sorteo:

