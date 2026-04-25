Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El sorteo del chance Sinuano Noche del sábado 25 de abril de 2026 dejó como resultado ganador el número: (en minutos), consolidándose como uno de los juegos más seguidos en la región Caribe de Colombia.

En esta jornada, las cifras clave para los apostadores fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Horario del sorteo Sinuano Noche

Una de las características que distingue al Sinuano Noche es su frecuencia diaria. El sorteo se realiza todos los días del año, y sus resultados suelen conocerse después de las 10:30 p. m., horario en el que miles de jugadores consultan si su número fue favorecido.



Cómo jugar Sinuano Noche

El proceso para participar es sencillo y accesible. Los interesados deben elegir un número y definir la modalidad de apuesta. El valor de cada jugada oscila entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de diferentes tipos de usuarios.



Modalidades de apuesta disponibles

El juego ofrece varias opciones que se ajustan a distintas estrategias. Entre ellas se encuentran el acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno), el combinado de cuatro cifras, tres cifras directo o combinado, así como apuestas por dos cifras (pata) o una cifra (uña). Esta variedad permite elegir entre premios mayores o probabilidades más altas de acierto.



Juego en línea y regulación

Actualmente, el Sinuano Noche también puede jugarse en línea mediante plataformas autorizadas por Coljuegos. Para hacerlo, el usuario debe registrarse, validar su identidad, recargar saldo por medios electrónicos, seleccionar su número y confirmar la apuesta. Este sistema garantiza seguridad y legalidad en el proceso.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto, se exigen condiciones adicionales: para valores menores a 48 UVT basta con documentación básica; entre 48 y 181 UVT se debe diligenciar el formulario SIPLAFT; y a partir de 182 UVT se requiere una certificación bancaria vigente.

Resultados recientes del Sinuano Noche

Los resultados más recientes del sorteo incluyen:

