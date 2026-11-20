Sinuano Noche se mantiene entre los sorteos consultados por los apostadores de la región Caribe colombiana. Su variedad de opciones y la posibilidad de obtener premios según las cifras acertadas hacen que sus resultados generen interés entre quienes participan en cada jornada.

Resultado del Sinuano Noche hoy 20 de noviembre de 2026

El resultado oficial del sorteo para este viernes 20 de noviembre es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados pueden consultarse en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales, donde también es posible verificar si un tiquete obtuvo algún premio.

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¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

Una de las novedades incorporadas al juego durante 2025 fue la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

Esta alternativa amplía las posibilidades de participación y contempla nuevas combinaciones para obtener premios cuando el número adicional coincide con la selección realizada por el apostador.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El horario señalado para el sorteo de Sinuano Noche es los domingos a las 8:30 p. m. Sin embargo, los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m., de acuerdo con la información suministrada.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que decidan jugar.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El juego ofrece seis alternativas, de acuerdo con la cantidad de cifras que se quieran acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial.

premia a quienes aciertan los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: gana quien acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

gana quien acierta las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: reconoce el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.

reconoce el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales del resultado.

consiste en acertar los dos números finales del resultado. Una cifra o uña: premia a quienes coinciden únicamente con la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El procedimiento de cobro depende del valor del premio. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar los documentos básicos exigidos por el operador.

Documentos obligatorios:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los requisitos adicionales se establecen según el monto obtenido:



Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Las distintas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota hacen parte de las características del Sinuano Noche, cuyos resultados son consultados por participantes de la región Caribe y otras zonas del país.