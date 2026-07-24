Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 24 de julio de 2026

El chance Sinuano Noche sigue siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales para conocer si lograron acertar alguna de las combinaciones ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional juego de azar.

Número ganador del Sinuano Noche del 24 de julio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo efectuado el viernes 24 de julio de 2026, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los apostadores pueden consultar los resultados en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.

La quinta balota gana protagonismo en el Sinuano Noche

Entre las novedades que mayor interés han generado entre los jugadores se encuentra la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

Esta modalidad, incorporada durante 2025, amplía las posibilidades de obtener premios al permitir nuevas combinaciones cuando coincide con la selección realizada por el apostador. Gracias a ello, se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por quienes participan con frecuencia en el Sinuano Noche.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Chance Sinuano Noche realiza su sorteo todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los interesados pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad elegida y el valor que deseen invertir.

Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades para que cada jugador escoja la alternativa que mejor se adapte a sus preferencias.



Cuatro cifras directo o superpleno Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras Permite obtener un premio acertando las cuatro cifras ganadoras, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo La apuesta resulta ganadora cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial y en el mismo orden. Combinado de tres cifras Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras del número sorteado, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata Consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña Premia a quienes logran acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar los premios depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con unos requisitos básicos establecidos por el operador.

Publicidad

Documentos obligatorios

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio