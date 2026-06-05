Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 5 de junio de 2026

El Chance Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Cada día, miles de personas consultan los resultados oficiales con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y obtener alguno de los premios que ofrece este tradicional sorteo.

Número ganador del Chance Sinuano Noche del viernes 5 de junio de 2026

Según el resultado oficial del sorteo realizado el viernes 5 de junio de 2026, la combinación ganadora fue:

Los resultados completos del sorteo fueron:



Número ganador: 5711 - 1.

Últimas dos cifras: 11.

Últimas tres cifras: 711.

Quinta balota: 1.

El juego mantiene una amplia participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, donde diariamente miles de apostadores prueban su suerte. Para confirmar si una apuesta resultó ganadora, es importante comparar cuidadosamente los números registrados en el tiquete original con los resultados oficiales divulgados por el operador autorizado.

La quinta balota sigue ganando protagonismo

Una de las novedades más importantes implementadas por el Chance Sinuano durante 2025 fue la incorporación de la quinta balota, también conocida como número adicional. Este complemento al resultado principal abrió nuevas posibilidades de premio para los participantes.



La modalidad ha despertado un mayor interés entre los jugadores habituales, ya que amplía las opciones de ganar y añade una nueva dinámica a cada sorteo.

¿A qué hora juega el Chance Sinuano Noche?

El Chance Sinuano Noche realiza sorteos todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 de la noche.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del valor que deseen invertir.

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Modalidades de apuesta del Chance Sinuano Noche

El juego ofrece diferentes alternativas para que cada apostador elija la opción que mejor se adapte a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas en el mismo orden del sorteo.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: la apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto.

la apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: entrega premio al acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.

entrega premio al acertar las tres últimas cifras sin importar la posición. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: premia a quienes aciertan únicamente la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar un premio del Chance Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar premios varía según el monto obtenido, aunque existen requisitos básicos que todos los ganadores deben cumplir.

Documentos obligatorios

Para realizar cualquier cobro es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días para completar el proceso de pago.

Un juego que sigue siendo favorito en Colombia

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Sinuano Noche continúa siendo una de las opciones preferidas por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Cada noche, miles de personas revisan los resultados con la expectativa de que la próxima combinación ganadora pueda cambiar su suerte.