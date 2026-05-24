Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 24 de mayo de 2026

La consulta de los resultados del Super Astro Luna se ha convertido en una práctica diaria para miles de apostadores en Colombia. Este juego de azar destaca por su dinámica particular, ya que combina números con signos zodiacales, lo que lo diferencia de otros chances tradicionales y amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo.

Su popularidad se mantiene gracias a la participación constante de jugadores que cada noche verifican si su combinación coincide con el resultado oficial.

Número ganador del Super Astro Luna 24 de mayo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Luna de este domingo 24 de mayo de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los apostadores pueden participar con valores que van desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Cómo funciona el Super Astro Luna

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Posteriormente, debe seleccionar uno de los doce signos del zodiaco disponibles:

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Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

En este juego, el premio depende de acertar la combinación exacta entre el número y el signo zodiacal que corresponda al resultado oficial del sorteo.

Modalidades de apuesta del Super Astro Luna

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El sistema permite diferentes formas de jugar, lo que incrementa las opciones de participación. Una de las modalidades más utilizadas es la que permite jugar el mismo número con todos los signos del zodiaco, aumentando así las probabilidades de acierto.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas distintas, lo que brinda mayor flexibilidad a los jugadores al momento de seleccionar sus combinaciones.

Valores para apostar

El juego se adapta a distintos presupuestos con los siguientes rangos:



Valor mínimo por tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

Estas condiciones permiten que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar en el sorteo.

Dónde se juega el Super Astro Luna

El Super Astro Luna está disponible en puntos autorizados de chance en todo el país. Las apuestas se realizan de manera presencial en establecimientos habilitados para este tipo de juegos de azar.

Requisitos para reclamar premios

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Los ganadores deben cumplir con una serie de requisitos básicos para poder cobrar su premio en los puntos autorizados.

Los documentos solicitados son:



Tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el monto del premio:

En premios de mayor valor, las entidades pueden solicitar documentación adicional como formularios SIPLAFT y certificaciones bancarias recientes.

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Cuando el premio supera las 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.