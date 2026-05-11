Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

El chance Super Astro Sol es una de las modalidades más llamativas entre los juegos de azar en Colombia, porque combina un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



Número ganador del Super Astro Sol hoy 11 de mayo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 11 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron en el sorteo. Se recomienda revisar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultó premiado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Desde julio de 2025, el chance Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.



Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es sencillo y ofrece varias posibilidades de apuesta:



Elegir un número de cuatro cifras.

Seleccionar uno de los doce signos zodiacales.

Si se quiere aumentar la posibilidad de ganar, se puede jugar el mismo número con los doce signos. En ese caso, debe indicarse en el punto de venta que se desea la modalidad Todos los Signos.

Cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas.

Los apostadores pueden participar con apuestas desde $500 y hasta $10.000. Para ganar el premio mayor, el número elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión también puede seguirse en vivo.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Sol ofrece montos accesibles para participar:

Publicidad

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Dónde se puede jugar Super Astro

Este chance está disponible en puntos de venta autorizados en todo el país. Los apostadores pueden acercarse a cualquiera de estos establecimientos para realizar su jugada.



Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro

El proceso de reclamación depende del valor ganado, aunque siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Documentos necesarios para cualquier premio:

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio, también pueden exigirse requisitos adicionales:

Publicidad

Si el premio es menor a 48 UVT, solo se necesitan los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe diligenciarse el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

Si el premio supera 182 UVT, también se debe presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.