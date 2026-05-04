Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

Super Astro Sol es una modalidad de chance que mezcla un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los doce signos del zodiaco. Esa combinación lo ha convertido en uno de los juegos de azar más llamativos para quienes buscan una opción distinta dentro del chance tradicional en Colombia.



Número ganador de Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 4 de mayo de 2026 es el xxxx. Los jugadores deben revisar con atención su tiquete y verificar el resultado en los canales autorizados.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Desde julio de 2025, Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4 de la tarde.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es sencillo. El jugador debe seguir estos pasos:



Escoger un número de cuatro cifras.

Elegir uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Si desea aumentar sus posibilidades, puede jugar el mismo número con los doce signos. Para ello debe informar en el punto de venta que quiere la modalidad “Todos los Signos”.

En cada tiquete se pueden realizar hasta cuatro apuestas.

Los apostadores pueden jugar desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal seleccionado.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Sol ofrece apuestas para diferentes presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Dónde se puede jugar Super Astro

Los jugadores pueden participar en Super Astro Sol en puntos de venta físicos autorizados a nivel nacional.

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Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro

El proceso para reclamar premios depende del valor ganado, pero siempre exige presentar unos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, también se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio supera 182 UVT, además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anticipación y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.