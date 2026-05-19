Súper Astro Sol, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El chance Super Astro Sol se ha convertido en una de las modalidades de juego más populares en Colombia gracias a su formato, que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Esta dinámica le ha permitido captar la atención de miles de apostadores que diariamente buscan acertar la combinación ganadora y obtener importantes premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 19 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Super Astro Sol de este martes 19 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número XXXX bajo el signo Aries. Los organizadores felicitaron a quienes lograron acertar en esta jornada e invitaron a los jugadores a verificar sus tiquetes en puntos autorizados.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Tras cada sorteo, los resultados oficiales son publicados rápidamente en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo que los usuarios consulten la información de manera ágil y confiable.

Cómo jugar el chance Super Astro Sol

Participar en esta modalidad es sencillo y ofrece varias posibilidades de combinación. Para jugar, los usuarios deben:



Elegir un número de cuatro cifras.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Escoger la opción “Todos los signos” para aumentar las probabilidades de ganar.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Gracias a este sistema, los apostadores pueden probar diferentes combinaciones en una sola participación.

Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol

El juego cuenta con montos de apuesta accesibles para distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima : $500 pesos colombianos.

: $500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete y el pago de los premios.



Dónde jugar Super Astro Sol

Los jugadores pueden participar en puntos de venta físicos autorizados ubicados en diferentes regiones del país, lo que facilita el acceso a esta modalidad de chance.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar los premios del Super Astro Sol es obligatorio presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT : solo se requieren los documentos básicos.

: solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no superior a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su formato innovador, reglas sencillas y múltiples posibilidades de apuesta, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las alternativas favoritas entre los aficionados a los juegos de azar en