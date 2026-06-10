Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de junio de 2026

Super Astro Sol es una modalidad de chance que combina la suerte de un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales. Esta dinámica lo convierte en uno de los juegos más llamativos para los apostadores, ya que añade un elemento adicional al tradicional sistema de números.

Número ganador de Super Astro Sol hoy miércoles 10 de junio de 2026



El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 10 de junio de 2026 es el 9281 y el signo Leo. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el resultado y confirmar la validez del tiquete en los puntos autorizados.

Número ganador: 9281

Dos últimas cifras: 81

Tres últimas cifras: 281

Signo zodiacal: Leo

Cabe recordar que desde julio de 2025 el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.



Los participantes deben elegir un número entre el 0000 y el 9999 y seleccionar un signo zodiacal entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000.

Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es un proceso sencillo que combina números y signos zodiacales:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los doce signos zodiacales disponibles. Para aumentar las posibilidades de ganar, existe la opción de jugar el mismo número con todos los signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como "Todos los Signos" y debe informarse al momento de realizar la apuesta. Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes.

Cuánto cuesta apostar

Publicidad

Super Astro Sol ofrece diferentes alternativas de juego para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Dónde puede jugar Super Astro?

Los interesados en participar pueden realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados ubicados en distintas regiones del país. Puntos de venta físicos autorizados a nivel nacional. ¿Qué necesita para reclamar un premio de Super Astro?

Publicidad

¿Qué necesita para reclamar un premio de Super Astro?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en cualquier caso.

Documentos fundamentales

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras. Documento de identidad original. Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio