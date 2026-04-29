Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, miércoles 29 de abril de 2026

El Super Astro Sol es una de las opciones de chance más populares en Colombia, gracias a un formato de juego que mezcla azar y astrología. Esta modalidad se distingue por combinar un número de cuatro cifras —que va del 0000 al 9999— con uno de los doce signos del zodiaco, lo que amplía las posibilidades de participación y genera mayor expectativa entre los apostadores.



Número ganador de Super Astro Sol, miércoles 29 de abril

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 29 de abril de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo funciona el Super Astro Sol?

El mecanismo de juego del Super Astro Sol es sencillo y accesible para el público general. Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro dígitos y asociarlo con un signo zodiacal. Esta combinación es clave, ya que para obtener un premio es necesario acertar tanto el número en el orden exacto como el signo seleccionado.

Además, el sistema ofrece alternativas que incrementan las opciones de ganar. Por ejemplo, existe la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos del zodiaco, aumentando así las probabilidades de acierto. También se pueden realizar hasta cuatro apuestas diferentes en un solo tiquete, lo que brinda mayor flexibilidad al usuario.



Valor de las apuestas: una opción accesible

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad del Super Astro Sol es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde los $500 pesos colombianos, mientras que el monto máximo permitido es de $10.000 pesos. Este rango hace que el juego sea accesible para distintos perfiles de jugadores, desde quienes apuestan ocasionalmente hasta los más frecuentes.



Dónde jugar Super Astro en Colombia

El Super Astro Sol cuenta con una amplia red de distribución a nivel nacional. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades y municipios del país, lo que facilita el acceso al juego sin importar la ubicación del participante.

Asimismo, los sorteos se transmiten en vivo a través de canales oficiales, lo que permite a los jugadores seguir los resultados del chance en tiempo real y verificar si su combinación resultó ganadora.

Requisitos para cobrar premios del Super Astro Sol

El proceso para reclamar premios del Super Astro Sol depende del valor ganado, pero en todos los casos es indispensable cumplir con ciertos requisitos básicos. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, junto con su documento de identidad original y una copia legible del mismo.



En cuanto a los montos, existen tres categorías principales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria reciente, y el pago se realiza mediante transferencia, generalmente en un plazo cercano a los ocho días hábiles.

El Super Astro Sol ha logrado consolidarse dentro del mercado del chance en Colombia al ofrecer una dinámica distinta, donde el componente zodiacal añade un elemento adicional de interés. Su facilidad de acceso, bajo costo y múltiples opciones de juego lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan probar suerte de forma sencilla.