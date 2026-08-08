Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El Super Astro Sol continúa llamando la atención de los jugadores en Colombia por su particular dinámica, que combina un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco. Cada jornada, los participantes consultan las cifras oficiales para comprobar si su apuesta coincidió con la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol para este sábado 8 de agosto de 2026 fue el 6040 - piscis ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6040

Dos últimas cifras: 40

Tres últimas cifras: 040

Signo zodiacal: piscis

La recomendación para los participantes es consultar las cifras mediante canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier proceso de validación.



Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo con un signo zodiacal. También existe la posibilidad de utilizar la opción que permite jugar el número con todos los signos.

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Las alternativas disponibles son:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Escoger la opción “Todos los signos” para jugar el número sin depender de un signo específico. Registrar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor de la apuesta puede ajustarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las jugadas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Cómo reclamar un premio

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Los participantes que resulten ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los documentos necesarios para adelantar el proceso de cobro.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe adjuntar una certificación bancaria vigente junto con la documentación requerida. En estos casos, el dinero se entrega mediante transferencia bancaria, una vez se complete la validación correspondiente.

Con una mecánica que combina números y signos zodiacales, apuestas accesibles y cobertura nacional, el Super Astro Sol continúa entre los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia.