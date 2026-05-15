Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026

El chance Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las modalidades más llamativas en Colombia, gracias a su formato que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, una dinámica que lo diferencia de otros juegos tradicionales de chance.



Resultado del Super Astro Sol hoy, viernes 15 de mayo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol para este viernes 15 de mayo de 2026 fue el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Super Astro Sol

Participar en este juego es sencillo y ofrece diferentes combinaciones de apuesta. Para jugar, los usuarios deben seguir algunos pasos básicos:



Elegir un número de cuatro cifras Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis Optar por la modalidad “Todos los signos” para aumentar las probabilidades de acierto Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete

Este sistema permite aplicar distintas estrategias dentro de una sola participación.



Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Sol ofrece montos accesibles para diferentes presupuestos, facilitando la participación de un amplio número de jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Dónde jugar Super Astro Sol

Este chance está disponible en puntos de venta físicos autorizados en diferentes regiones del país, lo que facilita el acceso para quienes desean participar en esta modalidad.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque siempre es obligatorio presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Además, según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Premios mayores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y reglas claras para reclamar premios, el Super Astro Sol continúa siendo una de las alternativas favoritas entre los apostadores en Colombia.